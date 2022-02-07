Игровые графические процессоры Intel Arc следующего поколения будут использовать дизайн с несколькими чипсетами

Поскольку мы приближаемся к запуску первого крупного семейства дискретных графических процессоров от Intel, последний патент показал, что Intel работает над собственным дизайном графического процессора с несколькими чипсетами для игровой линейки Arc следующего поколения.

Intel не новичок в технологии MCM, на самом деле их графический процессор Ponte Vecchio представляет собой полнофункциональную многочиплетную конструкцию, хотя он разработан и построен для сегмента центров обработки данных. Однако в новом патенте под названием «Устройство рендеринга на основе положения и метод обработки графики с несколькими кристаллами/графическими процессорами», который был обнаружен Underfox , говорится о том, как несколько графических процессоров (MCM) могут работать вместе для рендеринга изображений.

В патенте Intel предлагает технологию для рендеринга графики на основе графического процессора путем интеграции нескольких кремниевых кристаллов в едином связанном блоке (MCM), способный работать с одним 3D-контекстом, чтобы решить проблемы технологичности и подачи энергии. Некоторые из алгоритмов, которые в настоящее время используются для решения этих проблем, включают AFR (альтернативный рендеринг кадров) и SFR (рендеринг с разделением кадров).

В патенте конкретно говорится об интеграции рендеринга в шахматном порядке на основе тайлов, который является очень распространенным методом рендеринга, используемого в современных графических процессорах, наряду с распределенным вычислением положения вершин графического процессора для обеспечения более эффективного масштабирования на многоядерных графических процессорах. Вызовы отрисовки разделяются в виде головоломок и отправляются на отдельные графические процессоры на микросхеме MCM, чтобы они могли выполнять POSH (шейдеры только для положения) для определения данных полнокадровой видимости для отрисовок для всех кристаллов.