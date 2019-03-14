Игровой контроллер Microsoft «Phantom» для Xbox One

Microsoft представила вторую модель своего контроллера из своей серии «Phantom» для Xbox One.

Он имеет двухцветную отделку с прозрачными элементами, переходящими в сплошную краску по направлению к рукояткам. В продажу выйдет со 2 апреля, а стоимость его будет составлять 70 долларов. Функционально он такой же, как и другие стандартные контроллеры Xbox One от Microsoft, с Bluetooth и разъемом для наушников на борту. Также есть контроллер Elite с аналогичной цветовой схемой, в полностью белой раскраске, который был выпущен осенью прошлого года и до сих пор продается за 150 долларов.