Компания Astro выпустила игровой контроллер PlayStation C40 TR PS4.

Этот профессиональный контроллер с полностью настраиваемым дизайном, предназначен для серьезных геймеров. C40 TR поставляется со съемными и заменяемыми модулями D-Pad, поэтому вы всегда сможете ощутить высокую производительность. Кроме того, контроллер работает как в параллельной, так и в офсетной конфигурации. Сменные колпачки предлагают еще больше возможностей для настройки. Кроме того, эргономичное расположение задней кнопки повышает точность в критические моменты времени, а сопоставимость упрощает контроллер для любого стиля игры и жанра. Это также повышает точность и время отклика. Также, у вас есть возможность использовать контроллер как проводной так и беспроводной. Подходящий для любых условий, игровой контроллер C40 TR PS4 обеспечивает превосходную производительность для всех типов игроков. Стоимость контроллера составляет 200 долларов.