Игровой контроллер для смартфонов K20 и K20 Pro

Сопряжение с гаджетом производится по Bluetooth, за автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 340 мАч. Визуально дизайн напоминает фирменный JoyCon для Nintendo Switch — под аналоговым стиком находятся четыре кнопки управления, размещенные в форме ромба. Дополнительно на верхнем торце геймпада предусмотрены две функциональные клавиши LT и LB под указательный палец. Крепится игровое устройство на левую часть смартфона, находящегося в альбомной ориентации.Компактный геймпад для флагманского аппарата и его базовой версии Redmi K20 уже готовится к поступлению в продажу по доступной цене.Стоимость модели составит 26 долларов.