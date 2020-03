Игровой магазин GOG предлагает весеннюю распродажу игр с коллекционным изданием The Witcher

В игровом магазине GOG которая принадлежит разработчику CD Projekt, проходит весенняя распродажа на игры. Коллекция Witcher Goodies Collection включает в себя The Witcher 3: Wild Hunt с различными разрешениями от стандартной четкости вплоть до 4K. The Witcher Goodie Pack 1 и 2, The Witcher 2 Goodie Pack 1 и 2, The Witcher 3 Goodie Pack и бонус пакет и Thronebreaker: набор подарков для сказки Ведьмака.

Серия игр The Witcher является одной из самых популярных франшиз в области видеоигр. В настоящее время серия продана тиражом более 40 миллионов копий, а третья часть около половины от этого количества. Жаль что студия CD Projekt не планирует создавать четвертую часть The Witcher, это было достойным продолжением популярной игры.