Игровой планшет Red Magic Nova оценили в 500 долларов

Компания ZTE объявила цену на представленный вчера на международном рынке игровой планшет Red Magic Nova. Новинка обойдется в 500 евро за базовую версию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а также 650 евро за топовый вариант с 16/512 ГБ памяти. Предзаказы начнут принимать 7 октября, а розничные продажи стартуют 16 октября.

Напомним, что планшет получил флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 10,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 840 Гц, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, систему охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0 с вентилятором (20000 оборотов в минуту), тепловой трубкой и каналом внутренней циркуляции воздуха, 50-Мп основную и 20-Мп фронтальную камеры, АКБ ёмкостью 10100 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, четыре динамика и корпус из авиационного алюминия.