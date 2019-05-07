Игровой роутер Nighthawk Pro Gaming XR300 от Netgear

Компания Netgear запустила свой игровой маршрутизатор начального уровня, который называется Nighthawk Pro Gaming XR300 и стоит $ 200.

Устройство является двухдиапазонным маршрутизатором класса Wi-Fi 5 AC1750. Это означает, что он обеспечивает скорость до 450 Мбит / с в сети 2,4 ГГц и 1300 Мбит / с в сети 5 ГГц. Он имеет один порт Gigabit Ethernet WAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN, которые можно использовать для подключения к игровому десктопу и консоли. Выделяет игровые роутеры Netgear использование DumaOS специально разработанной для игр. Она разумно отдает приоритет игровому трафику над всеми остальными.