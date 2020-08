Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 11 игр в библиотеку

На этой недели в библиотеку игрового сервиса GeForce Now компании NVIDIA были добавлены 11 игр. Среди них есть новые игры, это Dead Age 2, Blightbound и Hellpoint. Игры уже доступны в игровом сервисе GeForce Now. Подписчики сервиса могут синхронизировать свою библиотеку Steam с GeForce Now через функцию Game Sync.

Полный список игр появившихся в игровой библиотеке NVIDIA GeForce Now