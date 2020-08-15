Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в хранилище

На этой неделе игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в библиотеку. После удаления ранее, видеоигра Two Point Hospital официально возвращается в библиотеку GeForce Now. Также интересными являются: South Park: The Fractured But Whole, The Escapists, Warface и Hype Scape.
Полный список добавленных игр в библиотеку NVIDIA GeForce Now:
- Hyper Scape (Uplay)
- Company of Crime (Steam)
- Remnant: From The Ashes (бесплатно в Epic Games Store - 13-19 августа)
- Anno 2205 (Uplay)
- Ageless
- Granado Espada
- Neon Abyss
- South Park: The Fracture But Whole (Epic Games Store)
- STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
- The Escapists
- Warface
- Two Point Hospital