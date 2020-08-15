Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в хранилище

На этой неделе игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в библиотеку. После удаления ранее, видеоигра Two Point Hospital официально возвращается в библиотеку GeForce Now. Также интересными являются: South Park: The Fractured But Whole, The Escapists, Warface и Hype Scape.

Полный список добавленных игр в библиотеку NVIDIA GeForce Now:

  • Hyper Scape (Uplay)
  • Company of Crime (Steam)
  • Remnant: From The Ashes (бесплатно в Epic Games Store - 13-19 августа)
  • Anno 2205 (Uplay)
  • Ageless
  • Granado Espada
  • Neon Abyss
  • South Park: The Fracture But Whole (Epic Games Store)
  • STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
  • The Escapists
  • Warface
  • Two Point Hospital
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