Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в хранилище

На этой неделе игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавляет 12 игр в библиотеку. После удаления ранее, видеоигра Two Point Hospital официально возвращается в библиотеку GeForce Now. Также интересными являются: South Park: The Fractured But Whole, The Escapists, Warface и Hype Scape.

Полный список добавленных игр в библиотеку NVIDIA GeForce Now: