Игровую консоль Acer Nitro Blaze 11 оценили в 1200 евро

Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 11, которая получила конструкцию со съемными геймпадами в стиле Lenovo Legion Go. Новинка также оснащается 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 нит и 98% покрытием цветовой гаммы цветового пространства DCI-P3, чипом AMD Ryzen 7 8840HS с максимальной частотой 5,1 ГГц и графикой Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 объёмом 2 ТБ, аккумулятором ёмкостью 55 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 100 Вт, двумя 2-Вт громкоговорителями и двумя микрофонами, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также портами USB-A 3.2, USB-C 3.2 и USB-C 4.0 (40 Гб/с). Продажи консоли стартуют во втором квартале 2025 года по цене в 1200 евро.

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