Игровую консоль MSI Claw 8 AI+ оценили в 900 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Claw 8 AI+, которая станет доступна для покупки уже в следующем месяце по цене в 900 долларов. Новинка характеризуется 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 (формат Full HD) и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой от 2,2 ГГц до 4,8 ГГц и производительным графическим адаптером Arc 140V, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 80 Втч, двумя разъемами USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.