Imagination запускает семейство процессоров RISC-V

Используя 20-летний опыт компании Imagination в предоставлении сложных IP-решений, новые ЦП поддерживаются быстро расширяющейся экосистемой открытого стандарта RISC-V, которая продолжает потрясать индустрию встроенных ЦП, предлагая более широкий выбор. Выход на рынок Imagination позволит быстро расширяющейся экосистеме RISC-V добавить широкий спектр продуктов, особенно для гетерогенных систем. Теперь у клиентов есть еще более широкий выбор решений, построенных на открытой RISC-V ISA, что позволяет избежать привязки к проприетарным архитектурам.
ЦП Catapult доступны в четырех различных семействах: динамические микроконтроллеры, встроенные процессоры реального времени, высокопроизводительные процессоры приложений и функционально безопасные автомобильные процессоры.