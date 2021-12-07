Imagination запускает семейство процессоров RISC-V

Imagination Technologies объявляет о выпуске Catapult, линейки процессоров RISC-V, разработанных с нуля для нужд гетерогенных вычислений следующего поколения. Основанные на RISC-V, архитектуре ЦП с открытым исходным кодом, которая меняет конструкцию процессора, ЦП Imagination Catapult можно настроить на производительность, эффективность или сбалансированные профили, что делает их подходящими для широкого спектра рынков.

Используя 20-летний опыт компании Imagination в предоставлении сложных IP-решений, новые ЦП поддерживаются быстро расширяющейся экосистемой открытого стандарта RISC-V, которая продолжает потрясать индустрию встроенных ЦП, предлагая более широкий выбор. Выход на рынок Imagination позволит быстро расширяющейся экосистеме RISC-V добавить широкий спектр продуктов, особенно для гетерогенных систем. Теперь у клиентов есть еще более широкий выбор решений, построенных на открытой RISC-V ISA, что позволяет избежать привязки к проприетарным архитектурам.

ЦП Catapult доступны в четырех различных семействах: динамические микроконтроллеры, встроенные процессоры реального времени, высокопроизводительные процессоры приложений и функционально безопасные автомобильные процессоры.