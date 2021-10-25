Индукционный динамик Beatdrop для телефона с функцией беспроводной зарядки

Beatdrop - это новая телефонная акустическая система, которая не требует Bluetooth или проводного подключения к вашему телефону, но использует индукционную технологию для усиления звука, поступающего с вашего телефона. Уникальная подставка для телефона будет заряжать ваш телефон по беспроводной сети, он теперь доступен на Kickstarter.

Независимо от того, разговариваете ли вы в Facetime, смотрите учебник по приготовлению пищи на кухне или смотрите сериал на своем телефоне, телефон заряжается под эргономичным углом обзора. Гарнитура будет заряжать ваш телефон, поэтому вам не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора, пока вы разговариваете, смотрите видео или слушаете музыку. Это удобный аксесуар для телефона. BeatDrop использует две перекрывающиеся зарядные катушки, чтобы максимально увеличить площадь зарядки и гарантировать, что телефон будет заряжаться на полной скорости как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. BeatDrop работает со всеми Qi-совместимыми телефонами.