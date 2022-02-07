Infinity Ward работает над новой Call of Duty 2022

В разработке находится новая игра Call of Duty, выход которой ожидается в этом году. Разработку данной игры возглавляет известная студия Activision Infinity Ward. Команда работает над самым амбициозным планом в истории франшизы, с ведущими в отрасли инновациями и привлекательной франчайзинговой обстановкой.

Были многочисленные сообщения от надежных источников, предполагающих, что игра этого года будет называться Modern Warfare 2, что соответствует идее «широко привлекательного франчайзингового сеттинга». Сегодня Activision сообщила, что продажи Call of Duty в 2021 году снизились по сравнению с 2020 годом, «отражая более низкие премиальные продажи Call of Duty: Vanguard по сравнению с игрой годичной давности и более низкую вовлеченность в Call of Duty: Warzone». Это может быть причиной того, что сейчас объявляется о возвращении к основам с Infinity Ward. Infinity Ward также сообщила об этом фанатам напрямую через социальные сети, заявив, что «скоро появится новое поколение Call of Duty».
Комментарии и отзывы Call of Duty 2022
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