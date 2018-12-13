Inno3D показала GeForce RTX iChill X3 Jekyll

Компания Inno3D официально представила видеокарту GeForce RTX iChill X3 Jekyll с красивой подсветкой на корпусе. Сейчас большинство производителей старается делать свои продукты более яркими и привлекательными, так как пользователи давно перестали смотреть только на характеристики. И такое вот преимущество может действительно сыграть важную роль — когда собираешь компьютер с довольно мощной начинкой, то заранее готов платить много денег. Доплатить за подсветку, которая потом будет радовать глаз, немного денег не проблема. Новый дизайн нам очень понравился, он смотрится действительно круто и если производитель будет показывать подобные продукты в будущем, то можно смело ориентироваться именно на этот бренд. Стоимость видеокарты пока что не называется.