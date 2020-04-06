Inno3D представила две видеокарты GTX 1650 TWIN X2 OC и COMPACT GTX 1650

Inno3D объявила о выпуске двух видеокарт GTX 1650 TWIN X2 OC и COMPACT GTX 1650. Новые карты оснащены памятью GDDR6, предлагая те же функции и преимущества, что и ранние модели GDDR5. Обе карты основаны на архитектуре Nvidia Turing и оснащены 4 Гб памяти.

GTX 1650 TWIN X2 OC представлена с двумя вентиляторами, тепловыми трубками и радиатором.

Версия COMPACT GTX 1650 представлена с одним вентилятором, с более короткой печатной платой и меньшим радиатором. На борту также 4 Гб памяти и 128 битная шина. Видеокарты обеспечивают пропускную способность видеопамяти в 12 Гбит/с.