Inno3D представила две видеокарты GTX 1650 TWIN X2 OC и COMPACT GTX 1650

2020-04-06, Автор - Ramil; Продукт - Inno3D GTX 1650 TWIN X2 OCи COMPACT GTX 1650; [119]
Inno3D объявила о выпуске двух видеокарт GTX 1650 TWIN X2 OC и COMPACT GTX 1650. Новые карты оснащены памятью GDDR6, предлагая те же функции и преимущества, что и ранние модели GDDR5. Обе карты основаны на архитектуре Nvidia Turing и оснащены 4 Гб памяти.

GTX 1650 TWIN X2 OC представлена с двумя вентиляторами, тепловыми трубками и радиатором.

Версия COMPACT GTX 1650 представлена с одним вентилятором, с более короткой печатной платой и меньшим радиатором. На борту также 4 Гб памяти и 128 битная шина. Видеокарты обеспечивают пропускную способность видеопамяти в 12 Гбит/с.

Комментарии и отзывы Inno3D GTX 1650 TWIN X2 OCи COMPACT GTX 1650
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