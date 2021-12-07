Inno3D представляет GeForce RTX 2060 12GB Twin X2 OC

INNO3D, ведущий производитель передовых мультимедийных компонентов высокого класса, сегодня анонсирует обновленную INNO3D NVIDIA GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC теперь с 12 ГБ. Улучшенная производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями семейства RTX 2060, INNO3D GeForce RTX 2060 12 ГБ позволяет игроку наслаждаться более быстрым и плавным игровым процессом, поддерживая последнюю версию DirectX 12 Ultimate, которая присутствует как в классических, так и в новейших играх. Новая видеокарта GeForce RTX 2060 12 ГБ обеспечивает невероятную производительность и мощь трассировки лучей в реальном времени и искусственного интеллекта в новейших играх - и для каждого геймера.

INNO3D прочно вошел в игровое сообщество, известное своим инновационным и смелым подходом к дизайну и технологиям. На базе архитектуры NVIDIA Turing GPU и революционной платформы NVIDIA RTX. Новые видеокарты сочетают в себе трассировку лучей в реальном времени, искусственный интеллект и программируемое затенение. Это не только совершенно новый способ испытать игры - это лучший игровой процесс на ПК.

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