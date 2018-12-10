Innodisk выпускает сверхтонкую видеокарту M.2, с выходом 4K

Innodisk выпустила видеокарту в форм-факторе M.2. Крошечный графический процессор способен выводить видео 4K. Новый продукт тайваньского производителя будет востребован в промышленных условиях, где пространство - это роскошь.

Видеокарта Innodisk M.2 соответствует стандарту M.2 2280, поэтому размеры модуля составляют 22 x 80 мм. Он использует высокопроизводительный графический контроллер SM768 4K от Silicon Motion, который поддерживает разрешения 1920 × 1080 при 60 Гц и 3840 × 2160 при 30 Гц. SM768 оснащен процессором ARM Cortex R5, 128-битным графическим процессором 2D и до 256 МБ встроенной памяти DDR3 в одном корпусе 19 x 19 мм. Контроллер также может использовать до 1 ГБ внешней памяти DDR2 или DDR3.

Существует широкая поддержка H.264 MVC / AVS +, H.263, MPEG-4, MPEG2, M-JPEG, RealVideo, VC-1 и Theora. Контроллер SM768 связывается с системой через соединение USB 3.0 и PCIe 2.0. Устройство оснащено разъемами HDMI, LVDS и DVI-D для вывода видео. Innodisk утверждает, что новинка устойчива к ударам и вибрации, а также имеет диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C. Модуль совместим с большим списком операционных систем, включая Windows , Linux, MacOS X, Android, ChromeOS и Многофункциональный сервер Linux Userful. Innodisk пака не указала цену или доступность видеокарты M.2.