Insta360 представила доступную камеру X4 Air

Компания Insta360, выпустившая всего полгода назад камеру X5, неожиданно представила обновлённую версию предыдущей модели — Insta360 X4 Air. Это более лёгкая, компактная и доступная альтернатива X5 стоимостью 499 долларов, при этом новая камера тоже поддерживает запись видео в 8K. Её цена составляет 399 долларов и с сегодняшнего дня она доступна по всему миру через фирменный онлайн-магазин Insta360. По своим возможностям X4 Air близка к оригинальной X4 — камера способна снимать сферические видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду. При снижении разрешения до 4K частота кадров увеличивается лишь до 50 кадров в секунду, тогда как X5 и X4 способны снимать в 4K при 100 кадрах, что лучше подходит для замедленных роликов. В режиме одной линзы X4 Air может записывать видео в 1080p при 120 кадрах.

Качество фото также немного снижено — максимальное разрешение составляет 29 мегапикселей против 72 мегапикселей у X5 и X4. Зато камера получила пару датчиков формата 1/1.8 дюйма, которые немного крупнее 1/2-дюймовых сенсоров у предыдущей X4. По словам Insta360, это обеспечивает лучшее качество деталей и более насыщенные цвета без дополнительной обработки. Однако сенсоры всё же уступают по размеру 1/1.28-дюймовым, установленным в X5, поэтому для съёмки при слабом освещении флагман остаётся предпочтительнее. Интересное решение для тех пользователей, которые хотят получить качественный контент, но не готовы платить за него слишком уж много личных средств.
