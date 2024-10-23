Insta360 представила экшен-камеру Ace Pro 2

Компания Insta360 сегодня официально представила свою новую экшн-камеру под названием Ace Pro 2, которая станет конкурентом на рынке, где доминирует компании GoPro и DJI. Впрочем, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что дизайн Ace Pro 2 явно очень похож на то, что сама GoPro и выпускает, но в отличие от конкурента фронтальный дисплей Insta360 показывает только информацию о съёмке, а не прямую трансляцию с камеры, что немного огорчит потенциального покупателя. Для стрима картинки используется основной экран с диагональю 2,5 дюйма, который стал ярче и получил повышенную плотность пикселей. Кроме того, Ace Pro 2 оборудовали прочным корпусом с защитой от воды на глубине до 12 метров, плюс камера способна записывать видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду и снимать замедленные видео в 4K при 120 кадрах в секунду, используя сенсор размером 1/1.3".

А ещё новая камера оснащена широкоугольным объективом Leica Summarit с углом обзора 157 градусов (с цветовыми профилями от Leica). Дополнительно производитель поведал про функцию PureVideo, которая уменьшает шумы в кадре, улучшая яркость и детализацию изображения (правда, функция доступна только для съёмки до 4K при 60 кадрах в секунду). Довольно интересное решение на самом деле, но вопрос в том, за сколько производитель будет продавать камеру по всему миру, потому что сейчас данные от ритейлеров сильно отличаются. Но официальная цена заявлена на уровне 400 долларов, то есть относительно доступно.