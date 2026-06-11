Insta360 представила камеру Luna Ultra

Компания Insta360 официально вышла на рынок компактных камер со стабилизатором, представив новый флагман Luna Ultra. Новинка, созданная совместно с Leica, ориентирована на видеоблогеров и получила систему из двух камер. Основная камера оснащена 1-дюймовым сенсором с диафрагмой f/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм. Дополняет её телекамера с диафрагмой f/2.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм. Она поддерживает 3-кратный оптический зум, 6-кратное увеличение без потери качества и 12-кратный цифровой зум. Одной из самых необычных особенностей Luna Ultra стал съёмный 2-дюймовый сенсорный дисплей. Экран можно использовать в качестве удалённого монитора и пульта управления, что позволяет кадрировать сцену и запускать запись на расстоянии до 20 метров.

Также поддерживается работа как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Карманная камера получила аккумулятор ёмкостью 1550 мАч — по заявлению Insta360, его хватает до 4 часов работы, при этом поддерживается быстрая зарядка. Как и положено устройству такого класса, Luna Ultra оснащена трёхосевой механической стабилизацией, среди дополнительных возможностей заявлена система отслеживания объектов Deep Track 5.0. Более того, Luna Ultra способна записывать видео в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду, вести съёмку в 4K при частоте до 120 кадров в секунду, а также записывать замедленное видео в 4K со скоростью до 240 кадров в секунду. Звучит очень круто.
GoPro представила камеры серии Mission 1…
Сегодня компания GoPro представила линейку Mission 1 — новое поколение экшн-камер с упором на видеосъёмку…
Камеру Sony A7R VI представят 13 мая …
Компания Sony объявила, что релиз флагманской полнокадровой камеры A7R VI состоится 13 мая. По предварите…
Представлен легкий зум-объектив Thypoch Voyager 24-50mm F/2.…
Китайский бренд Thypoch пополнил ассортимент зум-объективов моделью Thypoch Voyager 24-50mm F/2.8, котора…
DJI представила Osmo Pocket 4…
Сегодня компания DJI официально представила четвёртое поколение своей компактной камеры со стабилизатором…
Представлен объектив Meike AF 85mm F/1.4 II MIX…
Китайская компания Meike объявила о выходе объектива AF 85mm F/1.4 II MIX для полнокадровых беззеркальных…
Микрофон DJI Mic Mini 2 получил сменные панели…
После выхода Osmo Pocket 4 в начале месяца компания DJI представила новую версию своей самой компактной б…
Дрон DJI Avata 360 оценили в 460 евро…
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Avata 360, которая основана на двухлинзовой системе с д…
Canon представила фотоаппарат EOS R6 V…
Сегодня компания Canon представила новую беззеркальную камеру EOS R6 V с сенсором на 32,5 Мп и поддержкой…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor