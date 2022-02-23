Инструмент разблокировки NVIDIA RTX LHR BIOS v2 обходит ограничения крипто-майнинга

Новый инструмент, загруженный на Github, использует модифицированный BIOS, который был экстраполирован из операционных систем для майнинга, таких как HiveOS. При запуске инструмента он реализует модификацию BIOS на графическом процессоре, перепрошивая его, и в то же время сохраняет существующий BIOS, чтобы убедиться, что у вас есть резервная копия на случай, если что-то пойдет не так.
Эту модификацию можно установить на всю линейку NVIDIA GeForce RTX на базе архитектуры графического процессора Ampere, включая серию GeForce RTX 30 LHR и видеокарты RTX Workstation. В отчете утверждается, что инструмент может разблокировать полную производительность майнинга всех карт, а измерение производительности можно увидеть ниже.