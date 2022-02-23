Инструмент разблокировки NVIDIA RTX LHR BIOS v2 обходит ограничения крипто-майнинга

Выпущен еще один инструмент обхода NVIDIA LHR в виде «RTX LHR BIOS v2 Unlocked», цель которого — обеспечить полную производительность крипто-майнинга на графических процессорах Ampere.

Новый инструмент, загруженный на Github, использует модифицированный BIOS, который был экстраполирован из операционных систем для майнинга, таких как HiveOS. При запуске инструмента он реализует модификацию BIOS на графическом процессоре, перепрошивая его, и в то же время сохраняет существующий BIOS, чтобы убедиться, что у вас есть резервная копия на случай, если что-то пойдет не так.

RTX 3060 LHR V2 — до 49 MH/s

RTX 3060 Ti LHR — до 61 MH/s

RTX 3070 LHR — до 57 MH/s

RTX 3070 Ti — до 69 MH/s

RTX 3080 LHR — до 100 MH/s

RTX 3080 Ti — до 115 MH/s

RTX A2000 — до 46 MH/s

RTX A4000 — до 67 MH/s

RTX A4500 — не измерялся

RTX A5000 — до 110 MH/s

Эту модификацию можно установить на всю линейку NVIDIA GeForce RTX на базе архитектуры графического процессора Ampere, включая серию GeForce RTX 30 LHR и видеокарты RTX Workstation. В отчете утверждается, что инструмент может разблокировать полную производительность майнинга всех карт, а измерение производительности можно увидеть ниже.