Intel, AMD, Arm и другие совместно работают над UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)

Intel вместе с AMD, Arm, Google Cloud, Meta, Microsoft Corp., Qualcomm Inc., Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. объявили о создании отраслевого консорциума для продвижения открытого стандарт межсоединений между кристаллами под названием Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Опираясь на свою работу над открытой расширенной интерфейсной шиной (AIB), Intel разработала стандарт UCIe и передала его группе основателей в качестве открытой спецификации, которая определяет взаимосвязь между чипсетами в одном корпусе, обеспечивая открытую экосистему чипсетов и повсеместное межсоединение.

Компании-учредители, представляющие широкий спектр отраслевых знаний от поставщиков облачных услуг, литейных заводов, OEM-производителей систем, поставщиков полупроводниковой ИС и разработчиков микросхем, завершают регистрацию в качестве органа открытых стандартов. После создания в этом году новой отраслевой организации UCIe компании-члены начнут работу над технологией UCIe следующего поколения, включая определение форм-фактора чипсета, управления, усиленной безопасности и других важных протоколов. Экосистема чипсетов, созданная UCIe, является важным шагом в создании единых стандартов для взаимодействующих чипсетов, что в конечном итоге позволит реализовать технологические инновации следующего поколения.

Комментарии и отзывы Intel
MediaTek представил чип Dimensity 8000…
MediaTek представил чип Dimensity 8000На сегодняшней пресс-конференции MediaTek подтвердил, что долгожданный чипсет Dimensity 9000 будет исполь…
TMSC откладывает производство на 3-нм техпроцессе…
TMSC откладывает производство на 3-нм техпроцессеСегодня в сети появилась информация от информационного издания Seeking Alpha, утверждающего, что TSMC, во…
Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнинга…
Intel создаёт энергоэффективный процессор для майнингаIntel инвестирует в технологию блокчейна с новым чипом, предназначенным для майнинга криптовалюты. Компан…
Intel Core i9-12900KS появился на полках магазинов по цене 7…
Intel Core i9-12900KS появился на полках магазинов по цене 7Intel недавно анонсировала Core i9-12900KS, свой новый флагманский процессор для настольных ПК, который я…
Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 дебютирует 11 янва…
Samsung Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 дебютирует 11 янваКомпания Samsung анонсировала свой следующий флагманский смартфон с SoC, который, как ожидается, будет на…
Intel «Raptor Lake» значительно увеличивает размер кэш-памят…
Intel «Raptor Lake» значительно увеличивает размер кэш-памятОжидается, что большой объем кэш-памяти на кристалле будет основным фактором, влияющим на производительно…
Intel Celeron G6900 не уступил в производительности Core i9 …
Intel Celeron G6900 не уступил в производительности Core i9 Всегда стоит искать в Geekbench утечки информации о новом или предстоящем оборудовании, поскольку тестиро…
Четырехъядерные процессоры Intel Core i3-12100 и i3-12300 «A…
Четырехъядерные процессоры Intel Core i3-12100 и i3-12300 «AПредстоящие четырехъядерные процессоры Intel Core i3-12100 и i3-12300, составляющие бюджетную часть семей…
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor