Intel, AMD, Arm и другие совместно работают над UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)

Компании-учредители, представляющие широкий спектр отраслевых знаний от поставщиков облачных услуг, литейных заводов, OEM-производителей систем, поставщиков полупроводниковой ИС и разработчиков микросхем, завершают регистрацию в качестве органа открытых стандартов. После создания в этом году новой отраслевой организации UCIe компании-члены начнут работу над технологией UCIe следующего поколения, включая определение форм-фактора чипсета, управления, усиленной безопасности и других важных протоколов. Экосистема чипсетов, созданная UCIe, является важным шагом в создании единых стандартов для взаимодействующих чипсетов, что в конечном итоге позволит реализовать технологические инновации следующего поколения.