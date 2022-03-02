Intel, AMD, Arm и другие совместно работают над UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)

Intel вместе с AMD, Arm, Google Cloud, Meta, Microsoft Corp., Qualcomm Inc., Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. объявили о создании отраслевого консорциума для продвижения открытого стандарт межсоединений между кристаллами под названием Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe). Опираясь на свою работу над открытой расширенной интерфейсной шиной (AIB), Intel разработала стандарт UCIe и передала его группе основателей в качестве открытой спецификации, которая определяет взаимосвязь между чипсетами в одном корпусе, обеспечивая открытую экосистему чипсетов и повсеместное межсоединение.

Компании-учредители, представляющие широкий спектр отраслевых знаний от поставщиков облачных услуг, литейных заводов, OEM-производителей систем, поставщиков полупроводниковой ИС и разработчиков микросхем, завершают регистрацию в качестве органа открытых стандартов. После создания в этом году новой отраслевой организации UCIe компании-члены начнут работу над технологией UCIe следующего поколения, включая определение форм-фактора чипсета, управления, усиленной безопасности и других важных протоколов. Экосистема чипсетов, созданная UCIe, является важным шагом в создании единых стандартов для взаимодействующих чипсетов, что в конечном итоге позволит реализовать технологические инновации следующего поколения.