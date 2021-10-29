Intel "Alder Lake-S" поставляется в варианте кристалла 6 + 0 ядер

Intel Core 12-го поколения «Alder Lake-S», очевидно, поставляется в двух вариантах в зависимости от количества ядер. Первый вариант - это более крупный вариант с 8 ядрами P и 8 ядрами E, а второй вариант - это заметно меньший кристалл с только 6 ядрами P, без ядер E. Об этом свидетельствует видеопрезентация MSI Insider, на которой были продемонстрированы изображения корпусов LGA1700 с двумя типами кристаллов.

MSI также подтвердила размеры двух кристаллов. Более крупная матрица C0 имеет размеры 10,5 мм x 20,5 мм и имеет площадь. Меньшая матрица H0 имеет размеры 10,5 x 15,5 мм. В кремнии H0 полностью отсутствуют кластеры E-core "Gracemont", и он физически содержит шесть P-ядер "Golden Cove". Возможно, что, учитывая размер слайса L3 3 МБ на более крупном кристалле C0, меньший кристалл H0 физически имеет 18 МБ общей кэш-памяти третьего уровня.

Судя по всему, серия Core i5 12-го поколения будет иметь два класса SKU. Один основан на кремнии C0 с конфигурацией 6 + 4 (P + E), а другой на кремнии H0 с конфигурацией ядра 6 + 0. Уже выпущенные Core i5-12600K / KF имеют 6 + 4 ядра, и ожидается, что i5-12600 будет иметь такое же количество ядер. Более низкие версии Core i5, такие как i5-12400 и i5-12400F, могут быть 6 + 0 ядрами. Intel, вероятно, приняла эту сегментацию в линейке Core i5, чтобы гарантировать, что SKU стоимостью 170–190 долларов, такие как i5-12400 / F, не уничтожат продажи i5-12600 / K / KF / F. Компания проводила аналогичную сегментацию в серии Core i3 в течение нескольких последних поколений, где SKU серий i3-xx100 и i3-xx300 различаются по размеру кэша L3.
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