Intel Arc 140V протестировали в бенчмарке

При этом в свежем тесте реальная производительность Arc 140V возросла на 40% по сравнению с предыдущими тестами, а также увеличился разрыв в производительности между Arc 140V и Radeon 780M. Вероятно, это связано с реализацией официальной поддержки нового драйвера Intel GPU, который был выпущен несколько дней назад, плюс производитель явно занимается оптимизацией своих новых продуктов, чтобы на релизе получить максимально высокую производительность в играх и не только. Всё же многие сейчас полагаются исключительно на интегрированную графику, так что для производителя важно выпустить мощное решение, способное удовлетворить запросы большинства пользователей на планете. И пока что результаты тестирования выглядят вполне прилично, особенно если в реальных сценариях ситуация будет идентичная.