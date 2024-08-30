Intel Arc 140V протестировали в бенчмарке

Интегрированная графика Intel Arc 140V, оснащённая ядрами Xe2, была протестирована в бенчмарке CompuBench и показала отличную производительность в графических задачах. Стоит отметить, что данная интегрированная графика будет частью процессоров Intel Core Ultra 7 и Ultra 9 нового поколения и, вероятно, удовлетворит запросы большинства геймеров, кто не запускает игры в 2К и 4К. И результаты бенчмарка показывают, что графика Arc 140V близка по производительности к дискретным видеокартам начального уровня вроде NVIDIA GTX 1650 и интегрированной графике уровня AMD Radeon 890M, которая имеет вдвое больше вычислительных блоков, основанных на новой архитектуре RDNA 3.5.

При этом в свежем тесте реальная производительность Arc 140V возросла на 40% по сравнению с предыдущими тестами, а также увеличился разрыв в производительности между Arc 140V и Radeon 780M. Вероятно, это связано с реализацией официальной поддержки нового драйвера Intel GPU, который был выпущен несколько дней назад, плюс производитель явно занимается оптимизацией своих новых продуктов, чтобы на релизе получить максимально высокую производительность в играх и не только. Всё же многие сейчас полагаются исключительно на интегрированную графику, так что для производителя важно выпустить мощное решение, способное удовлетворить запросы большинства пользователей на планете. И пока что результаты тестирования выглядят вполне прилично, особенно если в реальных сценариях ситуация будет идентичная.
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