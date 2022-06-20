Intel Arc A380 уже продается в Китае

Первая графическая карта Intel Arc A380 с нестандартным дизайном наконец поступила в продажу в Китае и в настоящее время продается по цене 3999 юаней или более 500 долларов. Цена включает НДС, но намного превышает рекомендованную производителем розничную цену в 1030 юаней, указанную для китайского рынка. Стоит отметить, что компания GUNNIR стала очень популярным производителем видеокарт в азиатско-тихоокеанском сегменте OEM и сборных ПК. Они были одними из первых, кто предложил пользовательские варианты графической карты DG1 в индивидуальном варианте, и теперь они вернулись с первой пользовательской графической картой DG2, GUNNIR Arc A380 Photon, которая оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 и полным графическим процессором ACM-G11.

Графическая карта Intel Arc A380 будет представлять собой дизайн начального уровня с полным графическим процессором ACM-G11, использующим архитектуру Alchemist Xe-HPG. Он содержит полную конфигурацию графического процессора с использованием 8 ядер Xe и 1024 ALU. Видеокарта также оснащена 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на TBP около 92 Вт. Максимальная частота карты оценивается в 2450 МГц, что показывает, что Intel в полной мере использует 6-нм техпроцесс TSMC. Пользовательская модель GUNNIR имеет тактовую частоту видеопамяти 15,5 Гбит/сек для пропускной способности 186 ГБ/сек. Скорости памяти были незаметно обновлены Intel и для эталонного дизайна. Интересно, что в карте используются кристаллы памяти «K4ZAF325BM-HC16», которые работают со скоростью 16 Гбит/сек, но Intel, похоже, понизила характеристики памяти, вероятно, для экономии энергии, что не имеет смысла для настольного варианта.