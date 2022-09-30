Intel Arc A750 можно будет купить уже 12 октября

Примерно два года назад компания Intel официально заявила о своём желании выпускать дискретную графику, но но тогда эту новость никто не воспринял серьёзно, так как просто взять и выйти на такой крупный рынок крайне тяжело и дорого. Что же, теперь ситуация кардинально изменилась — видеокарты Intel выглядят более чем привлекательно, они способны конкурировать с продуктами других гигантов рынка и вполне могут предоставить потенциальному покупателю то, чего он хочет. И уже 12 октября пользователи получат возможность приобрести видеокарту Intel Arc A750, которая будет продаваться всего за 289 долларов — это очень важный момент, который стоит отметить в уме. За эти деньги конкуренты предоставляют исключительно бюджетные видеокарты.

При этом у Intel Arc A750 достаточно производительности, чтобы тягаться с видеокартой уровня RTX 3060 — в некоторых тестах у решения Intel даже больше кадров, но в целом они на одном уровне производительности. Правда, стоит напомнить, что стартовая цена за видеокарту RTX 3060 составляет 329 долларов, то есть на 40 долларов дороже, чем цена Intel Arc A750. В данном случае разница в 15% от стоимости вполне может сыграть на руку потенциальному покупателю, плюс нужно отметить, что RTX 3060 за 329 долларов вы сейчас не купите при всём желании — реальная цена около 350-370 долларов. И вот тут у Intel вполне есть шансы на успех, так как в бюджетном сегменте такая разница в стоимости нает о себе знать. Вопрос только в ценах на прилавках.