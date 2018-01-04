Intel Celeron разогнали на 275%

Жив еще настоящий оверклокинг - энтузиаст взят процессор Intel Celeron поколения Northwood, пир помощи адаптера установил на материнскую плату Asus P5K-E/WIFI-AP и добавил жидкого азота - получилась неплохая система для разгона. В итоге, частоту процессора на стабильном положении удалось поднять до 4,5 гигагерц, тогда как в штатном режиме процессор работает на частоте 1,2 гигагерца. Прирост производительности составил 275%, этого вполне достаточно для того, чтобы назвать результат невероятным. Современные процессоры такого прироста не дают, что говорит о том, что производитель сам не дает процессорам такого запаса возможностей. Раньше процессоры получали куда больше шансов на разгон свыше нормы, чем сейчас и это немного разочаровывает. Благо, есть энтузиасты, ломающие систему.