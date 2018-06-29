Intel Coffee lake Core i9 9900K и и другие новинки

Было очень много информации о чипсете Z390. Теперь многие знаю, что они будут предназначены для процессором на Coffee Lake с 8 ядрами. Суть данной новости заключается в том, что вместе с новым чипсетом будут выпущены три процессора. 8-ядерный, 16-поточный процессор (Core i9-9900K); 6c / 12t (Core i7-9700K) и 6c / 6t (Core i5-9600K).В этоn раз ребята из wccftech утверждают, что они нашли наименования процессоров, которые вскоре должны быть выпущены, серия 9000 с линейкой i9. Скорее всего i9 будет в продуктах премиум класса, а так Intel выпустить полный спект процессоров Core i5, Core i7 и Core i9. Все процессоры будут серией 9000 и основаны на архитектуре Coffee Lake.