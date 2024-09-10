Intel Core Ultra 200V теперь отличаются только по тактовой частоте

В последнее время на просторах интернета появляется всё больше информации о том, какими будут процессоры компании Intel следующего поколения. Например, уже на текущий момент есть абсолютно полный перечень характеристик всей новой линейки процессоров, что позволяет потенциальному покупателю ознакомиться с грядущими новинками и заранее решить, что ему стоит покупать. И здесь многих пользователей возникают проблемы, потому что все процессоры компании Intel нового поколения поставляются на восьми ядрах при восьми потоках. Ранее компания Intel достаточно заметно разграничивала свои процессоры по уровню производительности и цене за счёт количества ядер и потоков, но теперь данная особенность ушла в историю, что сбивает с толку тех, кто не вдавался в детали.

Да, теперь у новых десктопных процессоров компаний Intel будет всего восемь ядер, а технология гиперпоточности в данном случае отсутствует. Из-за этого потенциальную покупателю придётся выбирать процессор по тактовый чате и максимальному энергопотреблению чипа. Например, если вам не нужна максимальная производительность, так как ваша работа связана с браузером и офисным пакетом, то достаточно взять модель начального уровня, ведь у неё тактовая частота ниже, а значит стоит такой процессор дешевле. Но если нужна максимальная производительность, то необходимо смотреть на флагманский чип, потому что у него более высокая тактовая частота и более высокий порог предельного энергопотребления.
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