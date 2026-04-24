Intel Core Ultra 400 выйдет на новых материнских платах

Будущие процессоры Intel серии Core Ultra 400 на архитектуре Nova Lake принесут не только новую платформу и сокет, но и полностью пересмотренное разделение материнских плат по уровням. По данным известного инсайдера Jaykihn, компания готовит необычную схему, которая заметно отличается от привычной линейки чипсетов Intel. Сообщается, что платформа Z970 займёт значительную часть сегмента, который сейчас принадлежит моделям B860. Иными словами, именно Z970 может стать массовым выбором для большинства сборок на базе Nova Lake, а не решением исключительно для энтузиастов. Чипсет B960, напротив, расположится ниже в иерархии и станет более доступным вариантом. Такие платы, вероятно, будут активно использоваться партнёрами Intel в готовых системах, моноблоках и мини-ПК. Это делает B960 базовым решением для недорогих устройств.

Флагманские платы Z990 по-прежнему будут ориентированы на самые дорогие и максимально оснащённые системы. При этом Z970, судя по утечкам, станет промежуточным вариантом между премиальным и массовым сегментом, предлагая функции, которые раньше были доступны только старшим сериям. Ожидается, что Z970 получит поддержку разгона процессора и расширенный набор интерфейсов ввода-вывода, тогда как Z990 сделает ставку на ещё более широкие возможности. В свою очередь B960 предложит минимально необходимый набор функций без поддержки разгона. Это в корне меняет подход компании к материнским платам на фирменных чипсетах.