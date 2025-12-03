Intel Core Ultra 7 засветился в базе данных бенчмарка

Постепенно появляется всё больше тестов процессоров Intel Panther Lake — серия уже близка к релизу, поэтому ранние инженерные образцы начинают проходить испытания на разных платформах. Чаще всего в бенчмарках фигурировали модели Core Ultra X7 с 12 ядрами Xe3, однако в линейке будут и более скромные Core Ultra 7. Именно такая версия и всплыла сегодня — она оснащена встроенной графикой на 4 ядра Xe3. В спецификациях, опубликованных в Geekbench, видно, что речь идёт о процессоре с 16 ядрами, что подтверждает предыдущие утечки. Конфигурация включает 4 производительных ядра, 8 энергоэффективных и 4 ядра LP-E. Базовая частота составляет 2,00 ГГц, что соответствует данным из утечек, а максимальная частота, несмотря на ошибку на странице результатов Geekbench, достигает 4,8 ГГц. Объём кэша L3 равен 18 МБ — это тоже сходится с ранней информацией.

Что касается встроенной графики, ожидается, что эта модификация получит 4 графических блока на архитектуре Xe3. И хотя по вычислительной части процессор конкурирует с мобильными Ryzen 7, по графике его невозможно напрямую сопоставить с Radeon 860M. Но производитель и не будет позиционировать ноутбуки на базе данного процессора как решения для мобильного гейминга — устройства явно будут создаваться под офисную работу в мобильном режиме с длительным временем автономной работы. Но всё же немного огорчает, что новый процессор получит настолько слабую графическую подсистему. Хотелось бы чего-то более интересного.