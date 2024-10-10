Intel Core Ultra 9 285K протестировали в играх

Как оказалось, компания Intel наконец-то решила проблему с отказом и высоким энергопотреблением своих настольных процессоров 13-го и 14-го поколений, но не так, как многие ожидали. Дело в том, что новая флагманская серия процессоров Core Ultra 200S, которая выйдет 24 октября, ориентирована на повышение производительности на ватт, чтобы работать при более низких температурах и при этом гораздо эффективнее по сравнению с предыдущими процессорами 14-го поколения. Да, это немного удивительно, но основное внимание в архитектуре Arrow Lake уделено именно снижению энергопотребления чипов. Предыдущие поколения процессоров Intel Core отличались крайне высоким энергопотреблением, из-за чего пользователям приходилось использовать очень дорогие и мощные системы охлаждения.

Новые чипы серии Core Ultra 200S сократят потребление энергии вдвое при выполнении базовых задач, и Intel утверждает, что они существенно снизят потребление энергии даже в играх. Например, на недавнем брифинге Intel продемонстрировала, как Assassin’s Creed Mirage работает на флагманском процессоре Core Ultra 9 285K в сравнении с текущим Core i9-14900K. Ultra 9 285K показал аналогичную производительность при снижении энергопотребления на 80 Вт, что на самом деле действительно впечатляет. Другое дело, что повышения производительности в целом ждать не стоит, потому что компания в этом поколении сосредоточилась на снижении энергопотребления, а не на частоте кадров.