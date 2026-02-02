Intel Core Ultra 9 290K Plus засветился в бенчмарке

Обновлённые десктопные процессоры Intel Arrow Lake Refresh всё ближе к релизу — в базе Geekbench появился Core Ultra 9 290K Plus. Тестирование проводилось на системе с материнской платой ASUS ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi и 64 ГБ памяти DDR5-6800 — процессор набрал 3535 баллов в однопоточном тесте и 25106 баллов в многопоточном. Для сравнения, Core Ultra 9 285K обычно показывает около 3200 и 22560 баллов соответственно, что означает прирост примерно на 10,5% в однопоточном режиме и на 11,3% в многопоточном. Эти результаты выводят Core Ultra 9 290K Plus на первое место среди потребительских процессоров Intel в базе Geekbench. Более ранняя утечка с другим железом демонстрировала чуть более низкие показатели, из чего можно сделать вывод, что свежий тест выиграл скорее от лучшей оптимизации, а не только от более быстрой памяти.

При этом модель Core Ultra 9 290K Plus сохраняет ту же конфигурацию из 24 ядер, что и предшественник, с 8 P-ядрами и 16 E-ядрами, а также идентичные лимиты энергопотребления — PL1 на уровне 125 Вт и PL2 на уровне 250 Вт. Прирост производительности обеспечен повышенными частотами — по слухам, энергоэффективные ядра теперь разгоняются до 4,8 ГГц, что на 200 МГц выше, а производительные ядра получили прибавку в 100 МГц как в турборежиме. Intel уже подтвердила выход Arrow Lake Refresh, но пока не раскрывает конкретные модели и даты. По утечкам релиз ожидается в марте или апреле, и поскольку процессоры используют тот же сокет LGA 1851, они должны устанавливаться в существующие платы Z890.