Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных ядер

I3-12100F будет иметь 4 ядра и 8 потоков с максимальной скоростью ускорения 4,3 ГГц, а i5-12400F будет включать 6 ядер и 12 потоков, работающих с максимальной тактовой частотой 4,4 ГГц.
I7-12700F будет иметь ту же конфигурацию ядра, что и i7-12700KF, только с более низкими тактовыми частотами и уменьшенным TDP 65 Вт по сравнению с 125 Вт. Недавно произошла утечка информации о розничных версиях, они будут включать ламинарный стандартный кулер RM1.
Ожидается, что новые процессоры Alder Lake вместе с другими моделями будут выпущены в январе после выставки CES 2022.