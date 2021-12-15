Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных ядер

Недавно появились первые процессоры Alder Lake мощностью 65 Вт, в том числе i3-12100F, i5-12400F и i7-12700F, запуск которых ожидается в январе. Ожидается, что i3-12100F и i5-12400F станут первыми процессорами Alder Lake-S без высокоэффективных ядер Gracemont, вместо того, чтобы полагаться исключительно на высокопроизводительные ядра Golden Cove.

I3-12100F будет иметь 4 ядра и 8 потоков с максимальной скоростью ускорения 4,3 ГГц, а i5-12400F будет включать 6 ядер и 12 потоков, работающих с максимальной тактовой частотой 4,4 ГГц.

I7-12700F будет иметь ту же конфигурацию ядра, что и i7-12700KF, только с более низкими тактовыми частотами и уменьшенным TDP 65 Вт по сравнению с 125 Вт. Недавно произошла утечка информации о розничных версиях, они будут включать ламинарный стандартный кулер RM1.

Ожидается, что новые процессоры Alder Lake вместе с другими моделями будут выпущены в январе после выставки CES 2022.
Комментарии и отзывы Intel Core i3-12100F
IBM представляет революционный 127-кубитный квантовый процес…
IBM представляет революционный 127-кубитный квантовый процесСегодня IBM анонсировала свой новый 127-квантовый бит процессор Eagle на IBM Quantum Summit 2021, ежегодн…
В Mediatek Dimensity 2000 ожидается серьезное повышение ЦП…
В Mediatek Dimensity 2000 ожидается серьезное повышение ЦПЧипсеты Mediatek Dimensity хорошо зарекомендовали себя в среднем и бюджетном сегментах, хотя и не выте…
TSMC перейдёт на 3-нм техпроцесс в 2022 году…
TSMC перейдёт на 3-нм техпроцесс в 2022 годуПрошло пару лет с тех пор, как производители чипсетов начали производить флагманские чипы по 5-нм техпроц…
Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимо…
Hyundai разработает собственные чипы, чтобы снизить зависимоРанее на этой неделе главный операционный директор Hyundai Motor сообщил, что компания планирует разработ…
Qualcomm выпустит конкурента Apple M1 в 2023 году…
Qualcomm выпустит конкурента Apple M1 в 2023 годуЗапуск Apple с процессором M1 определенно произвел фурор на компьютерном рынке — он показал, на что спосо…
MediaTek Dimensity 9000 будет стоить почти вдвое дороже свое…
MediaTek Dimensity 9000 будет стоить почти вдвое дороже своеMediaTek Dimensity 9000 чипа будет стоить почти в два раза его предшественника - MediaTek Dimensity 1200.…
Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качеств…
Процессор от Samsung может привлечь AMD и Qualcomm в качествСогласно отчету, Samsung активно ищет заказы на свои 3-нанометровые чипы GAA. По слухам, AMD и Qualcomm м…
Qualcomm планирует перейти на Net Zero к 2040 году…
Qualcomm планирует перейти на Net Zero к 2040 годуQualcomm объявила, что планирует перейти на Net Zero к 2040 году, производитель микросхем заявил, что пла…
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor