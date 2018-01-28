Intel Core i3 8300 и Core i5 8500 будут доступны с 14 февраля

Несколько раз мы говорили о Core i3 8300, Core i5 8500 и некоторых других процессорах. Новые модели теперь получают цену и дату доступности, поскольку они только появились и попали в австралийский интернет-магазин.Итак, мы уже говорили о 6-ядерном Core i5 8500. Мы также добавили Core i3-8300. Модель Core i3 8300 имеет четыре ядра, но отсутствует гиперпоточность, но у нее хорошие базовые частоты 3,7 ГГц и 9 МБ-L3.

Intel Core i5 8500 имеет шесть ядер, без гиперпотока, но будет быстрее, чем Core i5 8400. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,00 ГГц, к сожалению, частоты Turbo Boost не указаны.