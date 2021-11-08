Intel Core i5-12400F предлагает производительность Ryzen 5 5600X за 200 долларов

Intel недавно выпустила свои первые настольные процессоры Core 12-го поколения с TDP K-Series 125 Вт, и похоже, они готовятся выпустить чипы среднего уровня с TDP 65 Вт в ближайшие месяцы. I5-12400F имеет 6 полностью высокопроизводительных ядер, без каких-либо эффективных ядер, как в существующей линейке. Процессор имеет пиковую тактовую частоту одноядерного процессора 4,4 ГГц, а тактовую частоту многоядерного процессора составляет 4,0 ГГц и 3,4 ГГц при ограничениях мощности PL2 и PL1 соответственно. Чип имеет номинальную мощность 65 Вт TDP/PL1 и кажущееся значение максимальной мощности Turbo Power PL2, равное 117 Вт.

Сообщается, что этот процессор был протестирован французским изданием Comptoir Hardware, где он неизменно соответствовал или превосходил Ryzen 5 5600X в синтетических и игровых тестах. Эти тесты были запущены в Windows 11 с памятью DDR5, работающей с неуказанной скоростью, и графическим процессором AMD Radeon RX 6900 XT.

Ожидается, что Intel Core i5-12400F будет официально анонсирован где-то в январе 2022 года, возможно, на выставке CES 2022.

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