Intel Core i5-12490F превосходит Core i5-12400F на 15% в ранних тестах производительности

Несколько дней назад в Китае появился странный процессор Intel Core i5-12490F. Процессор использует кремний C0, который Intel перепрофилирует его, чтобы делать эти чипы для азиатских рынков. Как выяснилось, этот кремний C0 является сильно урезанной версией, в которой присутствуют только шесть высокопроизводительных P-ядер. По сравнению с обычным Core i5-12400F, он имеет больший кэш L3, достигающий 20 МБ, и немного более высокую тактовую частоту, где базовая составляет 3,0 Гбит/с, и повышенную частоту, которая позволяет увеличить ее до 4,6 ГГц. Для справки: обычный Core i5-12400F имеет 18 МБ кэш-памяти L3, базовую частоту 2,5 ГГц и ускоренную частоту 4,4 ГГц.

Благодаря ранним тестам появились показатели производительности в двух случаях, когда модель Intel Core i5-12490F сравнивается с обычным Core i5-12400F. Согласно данным GeekBench, первый случай доказывает, что более высокие тактовые частоты странного процессора вкупе с большим кэшем L3 оказываются полезными, поскольку однопоточная производительность растет на 10%. Для сравнения, многопоточные результаты показывают еще более значительное улучшение на 15%.

Второй тест показывает меньший отрыв по сравнению с Core i5-12500, где процессор Core i5-12490F теперь лидирует только на 2,5% и 5% в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках соответственно.