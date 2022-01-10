Intel Core i5-12490F превосходит Core i5-12400F на 15% в ранних тестах производительности

Несколько дней назад в Китае появился странный процессор Intel Core i5-12490F. Процессор использует кремний C0, который Intel перепрофилирует его, чтобы делать эти чипы для азиатских рынков. Как выяснилось, этот кремний C0 является сильно урезанной версией, в которой присутствуют только шесть высокопроизводительных P-ядер. По сравнению с обычным Core i5-12400F, он имеет больший кэш L3, достигающий 20 МБ, и немного более высокую тактовую частоту, где базовая составляет 3,0 Гбит/с, и повышенную частоту, которая позволяет увеличить ее до 4,6 ГГц. Для справки: обычный Core i5-12400F имеет 18 МБ кэш-памяти L3, базовую частоту 2,5 ГГц и ускоренную частоту 4,4 ГГц.

Благодаря ранним тестам появились показатели производительности в двух случаях, когда модель Intel Core i5-12490F сравнивается с обычным Core i5-12400F. Согласно данным GeekBench, первый случай доказывает, что более высокие тактовые частоты странного процессора вкупе с большим кэшем L3 оказываются полезными, поскольку однопоточная производительность растет на 10%. Для сравнения, многопоточные результаты показывают еще более значительное улучшение на 15%.

Второй тест показывает меньший отрыв по сравнению с Core i5-12500, где процессор Core i5-12490F теперь лидирует только на 2,5% и 5% в однопоточных и многопоточных рабочих нагрузках соответственно.

Комментарии и отзывы Intel Core i5-12490F
Apple собирается выпустить 4-нм чипы M2 в следующем году…
Apple собирается выпустить 4-нм чипы M2 в следующем годуApple начала переход с чипов Intel на собственные чипы Apple Silicon в прошлом году, выпустив серию MacBo…
Мировая выручка OSAT за 3 квартал 21 года достигла 8,89 млрд…
Мировая выручка OSAT за 3 квартал 21 года достигла 8,89 млрдПо мере роста глобального уровня вакцинации и ослабления пограничных ограничений в Европе и Северной Амер…
Imagination запускает семейство процессоров RISC-V…
Imagination запускает семейство процессоров RISC-VImagination Technologies объявляет о выпуске Catapult, линейки процессоров RISC-V, разработанных с нуля д…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek Dimensity…
Тестирование флагманского 4-нм процессора MediaTek DimensityОжидается, что Qualcomm выпустит новое поколение флагманского процессора Snapdragon 898 в конце этого год…
Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных яде…
Intel Core i3-12100F и i5-12400F Surface без эффективных ядеНедавно появились первые процессоры Alder Lake мощностью 65 Вт, в том числе i3-12100F, i5-12400F и i7-127…
У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на Windows…
У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на WindowsПоявилась информация о том что Microsoft и Qualcomm заключили эксклюзивную сделку, чтобы официально подде…
Intel Core i9-12900K на 36% быстрее стандартного в режиме ма…
Intel Core i9-12900K на 36% быстрее стандартного в режиме маНедавно анонсированный Intel Core i9-12900K должен выйти 4 ноября вместе с i7-12700K и i5-12600K. Мы уже …
Amazon представила процессоры Graviton3 на базе Arm…
Amazon представила процессоры Graviton3 на базе ArmПоскольку Amazon продолжает расширять свой бизнес AWS, как с новыми экземплярами на базе процессоров AMD …
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor