Intel Core i7-8705G с Vega M показывает впечатляющие результаты

Как вы все знаете, Intel выпустила чип Frankenstein, этот четырехъядерный 8-поточный Core i7-8705G с многочиповым модулем и AMD, добавив Radeon RX Vega M GL GPU (у которого есть собственный 4 ГБ HBM).По данным HotHardware, он был в состоянии тягаться с аналогичными ноутбуками с GeForce MX 150. Таким образом, XPS 15 2-в-1 был протестирован с данным процессором i7-8705G (3,1 ГГц, 4,1 ГГц), и вышеупомянутым графическим движоком Radeon RX Vega M GL, 16 ГБ памяти DDR4 и сверхбыстрый NVMe SSD.

При полном разрешении HD XPS 15 2-in-1 имеет средние частоты кадров почти 35 кадров в секунду с включенными настройками качества изображения

Если вы возьмете аналогичную 8- ядерную базовую систему с собственной интегрированной графикой UHD 620 от Intel, даже при средних настройках, Intel UHD 620 будет иметь около 8 кадров в секунду.