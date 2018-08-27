Intel Core i7-9700K разогнали до небес

Сейчас стало очень модно гнать процессоры с жидким азотом и получать от этого какие-то немыслимые частоты. Конечно, в реальной жизни на обычной системе охлаждения вы никогда не получите даже приблизительно похожих результатов, но компания может таким образом красиво заявить о себе. Вот в сеть отправили данные о разгоне процессора Intel Core i7-9700K, который под жидким азотом получил частоту в 5,5 гигагерц. Естественно, это крутой показатель для современного рынка процессоров, но для рядового пользователя данная информация ничего не значит. В будущем, вероятно, процессоры будут получать более высокую частоту, но на данный момент обычному геймеру можно не думать о таких показателях. Процессора и на штатном разгоне хватает на большинство задач, которые вы можете перед ним поставить.