Intel Core i9-13900K Raptor Lake протестировали в играх

У нас отличные новости — первые игровые и синтетические тесты производительности процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake с тактовой частотой 5,5 ГГц были опубликованы компанией Extreme Player в Bilibili. Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake, протестированный в просочившихся тестах, представляет собой образец QS, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. Процессор содержит в общей сложности 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 68 МБ «умного кэша». Он также поставляется с базовым (PL1) TDP 125 Вт и MTP около 250 Вт. Этот чип работает на тех же тактовых частотах 3,0 ГГц и 5,5 ГГц, которые мы видели в предыдущих тестах того же источника. При этом ожидается, что последний чип будет работать на одноядерных тактовых частотах до 5,7–5,8 ГГц, хотя это еще предстоит выяснить, когда окончательный вариант не появится на рынке.

Что касается производительности, у нас есть более подробные игровые и синтетические тесты с Intel Core i9-13900K (5,5 ГГц) и Core i9-12900K (4,9 ГГц), работающими на своих штатных частотах на платформе Z690 с 32 ГБ памяти DDR5-6400 и видеокартой GeForce RTX 3090 Ti. Core i9-13900K уже имеет преимущество в тактовой частоте на 12,2% по сравнению с Core i9-12900K, поэтому по умолчанию он должен быть быстрее, даже если архитектура такая же. Дополнительный прирост связан с увеличением кэша, поскольку он превышает 50% (68 МБ против 44 МБ). Производительность в играх была протестирована в различных играх с разрешением 2160p, 1440p и 1080p. Среднее улучшение производительности составляет около 5-10% во всех трех разрешениях для процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake по сравнению с его предшественниками Core i9-12900K Alder Lake.