Intel Core i9-13900KS официально отправили в продажу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что Intel Core i9-13900KS вскоре поступит в продажу и что этот процессор прямо из коробки будет предоставлять пользователю 6,0 ГГц. Это казалось многим совершенно невероятным, потому что аналогичная тактовая частота еще пару лет назад достигалась исключительно за счёт разгона с жидким азотом, а теперь процессор предоставляет такую же тактовую частоту прямо из коробки на воздушном охлаждении. Но оказалось, что всё это было правдой — сегодня Intel Core i9-13900KS действительно отправился в продажу и первые покупатели уже подтвердили, что процессор на производительных ядрах прямо из коробки предоставляет безумную тактовую частоту даже без разгона.

Вероятно, если установить на процессор более мощную систему охлаждения, то можно будет заниматься разгоном и поднять тактовую частоту до 6,5 ГГц, например, хотя на самом деле и базовой частоты уже предостаточно. На текущий момент это самый производительный процессор на рынке, который только можно купить для личного пользования, и на таком процессоре можно будет труда собрать любой компьютер — для видеоигр, стриминга и не только. Соответственно, если вы давно мечтали о производительном компьютере топового уровня, то самое время попробовать найти этот процессор в продаже. Вероятно, AMD придётся постараться, чтобы предоставить потенциальному покупателю что-то хотя бы примерно соизмеримое по производительности в будущем.
Mediatek представила процессор Dimensity 8200…
Безусловно, на современном рынке мобильных процессоров явным лидером выступает компания Qualcomm, которая…
Процессоры Intel подорожали на 50 долларов…
У нас для вас просто ужасные новости — сегодня поступила официальная информация о том, что компания Intel…
Intel готовит к релизу флагманский Core i9-13900HX…
Относительно недавно компания Intel представила процессоры нового поколения для десктопа, которые скоро у…
Qualcomm разрабатывает процессор для десктопов…
Если вы следите за рынком ноутбуков в последнее время, то заметили, что некоторые крупные производители в…
Из-за проблем с прошивкой Ryzen 5 7600X теряет несколько яде…
Можно с уверенностью сказать, что у компании AMD в последнее время наблюдаются заметные проблемы с качест…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCI…
Оценивая прошлые поколения процессоров AMD Ryzen, можно ожидать что именно Ryzen 5 7600X станет «народным…
Apple уже готовит процессор M3…
Если вы следите за рынком высоких технологий, то заметили, что компания Apple достаточно интересно поступ…
Характеристики Intel Core i7-1370P слили в сеть…
В последнее время появляется достаточно много информации о мобильных версиях процессоров нового поколения…
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor