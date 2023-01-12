Intel Core i9-13900KS официально отправили в продажу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что Intel Core i9-13900KS вскоре поступит в продажу и что этот процессор прямо из коробки будет предоставлять пользователю 6,0 ГГц. Это казалось многим совершенно невероятным, потому что аналогичная тактовая частота еще пару лет назад достигалась исключительно за счёт разгона с жидким азотом, а теперь процессор предоставляет такую же тактовую частоту прямо из коробки на воздушном охлаждении. Но оказалось, что всё это было правдой — сегодня Intel Core i9-13900KS действительно отправился в продажу и первые покупатели уже подтвердили, что процессор на производительных ядрах прямо из коробки предоставляет безумную тактовую частоту даже без разгона.

Вероятно, если установить на процессор более мощную систему охлаждения, то можно будет заниматься разгоном и поднять тактовую частоту до 6,5 ГГц, например, хотя на самом деле и базовой частоты уже предостаточно. На текущий момент это самый производительный процессор на рынке, который только можно купить для личного пользования, и на таком процессоре можно будет труда собрать любой компьютер — для видеоигр, стриминга и не только. Соответственно, если вы давно мечтали о производительном компьютере топового уровня, то самое время попробовать найти этот процессор в продаже. Вероятно, AMD придётся постараться, чтобы предоставить потенциальному покупателю что-то хотя бы примерно соизмеримое по производительности в будущем.