Intel Core i9-13900KS официально отправили в продажу

Вероятно, если установить на процессор более мощную систему охлаждения, то можно будет заниматься разгоном и поднять тактовую частоту до 6,5 ГГц, например, хотя на самом деле и базовой частоты уже предостаточно. На текущий момент это самый производительный процессор на рынке, который только можно купить для личного пользования, и на таком процессоре можно будет труда собрать любой компьютер — для видеоигр, стриминга и не только. Соответственно, если вы давно мечтали о производительном компьютере топового уровня, то самое время попробовать найти этот процессор в продаже. Вероятно, AMD придётся постараться, чтобы предоставить потенциальному покупателю что-то хотя бы примерно соизмеримое по производительности в будущем.