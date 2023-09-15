Intel Core i9-14900K Оказался мощнее AMD Ryzen 9 7950X3D

Сегодня появились результаты тестов из бенчмарка Geekbench, которые указывают на возможности новых процессоров компании Intel. Например, Intel Core i9-14900K имеет схожую архитектуру с Core i9-13900K — будущий флагман Raptor Lake Refresh имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8P+16E. Другими словами, чип имеет восемь производительных ядер для тяжёлых задач и 16 энергоэффективных ядер для остальных задач, не требующих внушительной мощности. Тактовая частота ядер Core i9-14900K на 200 МГц выше, чем у Core i9-13900K, но это касается только производительных ядер. И учитывая свежую утечку, можно предположить, что Core i9-14900K способен обеспечить производительность на уровне Core i9-13900KS.

Тем не менее, мы всё же рекомендуем отнестись к этим данным с долей скепсиса, поскольку для сравнения представлены только два образца и один из них — инженерный. В конечном итоге характеристики Core i9-14900K будут отличаться от других процессоров — всё зависит от качества кристалла, например. Но уже сейчас можно сказать, что процессор Core i9-14900KF показал на 8,3% более высокую одноядерную производительность, чем Core i9-13900KS. Кроме того, он оказался примерно на 13% лучше, чем Core i9-13900K. Что касается многоядерной производительности, то Core i9-14900K превосходит Core i9-13900KS на 6,3%, а Core i9-13900K — на 15%. Более того, в Geekbench 6 процессор Core i9-14900KF оказался быстрее Ryzen 9 7950X3D, лучшего потребительского чипа Ryzen.
Процессоры Intel Raptor Lake уже поддерживаются AIDA64…
Инсайдеры сегодня заявили, что благодаря последней версии программного обеспечения AIDA64, которая была в…
AMD будет создавать процессоры вместе с ИИ…
Лиза Су, генеральный директор AMD, прогнозирует эру, где искусственный интеллект будет доминировать в обл…
Intel протестировали в бенчмарках Core i7-14700K…
Китайский обозреватель получил инженерный образец процессора Intel Core i7-14700K, который принадлежит се…
Intel или AMD: какой процессор лучше?…
Центральный процессор – один из ключевых комплектующих любого компьютера. На данный момент процессоры …
Intel проведёт презентацию новых процессоров 17 октября…
По информации издания VideoCardz, компания Intel собирается выпустить процессоры Core 14-го поколения Rap…
Процессоры Intel следующего поколения слили в сеть…
По данным информационного издания Benchlife, западным инсайдерам удалось получить полные характеристики п…
Intel готовит к релизу процессоры Granite Rapids-AP…
Сегодня в сети были опубликованы изображения следующего поколения процессоров Intel Granite Rapids-AP, пр…
В сети появились первые тесты процессора Intel N50…
Вчера в базе данных Geekbench появилась новая запись, которая, кажется, указывает на самую доступную моде…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor