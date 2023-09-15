Intel Core i9-14900K Оказался мощнее AMD Ryzen 9 7950X3D

Тем не менее, мы всё же рекомендуем отнестись к этим данным с долей скепсиса, поскольку для сравнения представлены только два образца и один из них — инженерный. В конечном итоге характеристики Core i9-14900K будут отличаться от других процессоров — всё зависит от качества кристалла, например. Но уже сейчас можно сказать, что процессор Core i9-14900KF показал на 8,3% более высокую одноядерную производительность, чем Core i9-13900KS. Кроме того, он оказался примерно на 13% лучше, чем Core i9-13900K. Что касается многоядерной производительности, то Core i9-14900K превосходит Core i9-13900KS на 6,3%, а Core i9-13900K — на 15%. Более того, в Geekbench 6 процессор Core i9-14900KF оказался быстрее Ryzen 9 7950X3D, лучшего потребительского чипа Ryzen.