Intel Core i9-14900K Оказался мощнее AMD Ryzen 9 7950X3D

Сегодня появились результаты тестов из бенчмарка Geekbench, которые указывают на возможности новых процессоров компании Intel. Например, Intel Core i9-14900K имеет схожую архитектуру с Core i9-13900K — будущий флагман Raptor Lake Refresh имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации 8P+16E. Другими словами, чип имеет восемь производительных ядер для тяжёлых задач и 16 энергоэффективных ядер для остальных задач, не требующих внушительной мощности. Тактовая частота ядер Core i9-14900K на 200 МГц выше, чем у Core i9-13900K, но это касается только производительных ядер. И учитывая свежую утечку, можно предположить, что Core i9-14900K способен обеспечить производительность на уровне Core i9-13900KS.

Тем не менее, мы всё же рекомендуем отнестись к этим данным с долей скепсиса, поскольку для сравнения представлены только два образца и один из них — инженерный. В конечном итоге характеристики Core i9-14900K будут отличаться от других процессоров — всё зависит от качества кристалла, например. Но уже сейчас можно сказать, что процессор Core i9-14900KF показал на 8,3% более высокую одноядерную производительность, чем Core i9-13900KS. Кроме того, он оказался примерно на 13% лучше, чем Core i9-13900K. Что касается многоядерной производительности, то Core i9-14900K превосходит Core i9-13900KS на 6,3%, а Core i9-13900K — на 15%. Более того, в Geekbench 6 процессор Core i9-14900KF оказался быстрее Ryzen 9 7950X3D, лучшего потребительского чипа Ryzen.