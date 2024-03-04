Intel Core i9-14900KS уже попал в руки покупателей

Произошла достаточно странная ситуация — процессоры Intel Core i9-14900KS, которые пока что официально даже не представлены и должны появиться в продаже в течение ближайших месяцев, начали появляться у покупателей, которые даже не являются журналистами. Просто торговые площадки из-за ошибок в логистике или других проблем отправляют новые процессоры покупателям ещё до того, как эти процессоры представлены в рамках официальной презентации. Например, пользователь под ником pakhtunov сообщил на специализированном форуме, что ему удалось купить процессор Intel Core i9-14900KS — и он сразу же приступил к тестированию, чтобы получить результаты раньше других специалистов.

Пользователь подтвердил, что новый процессор имеет точно ту же конфигурацию ядер, что и Core i9-14900K. Это значит, что он поступает в релиз с 24 ядрами (8 P-ядер + 16 E-ядер), 32 потоками, 36 МБ кэша L3 и 32 МБ кэша L2. Кроме того, процессор из коробки демонстрирует тактовую частоту в 6,2 ГГц (правда, добиться этой частоты можно только на 3 P-ядрах, тогда как максимальная тактовая частота для всех ядер составляет 5,9 ГГц). Это очень мощное решение, но покупать его будут исключительно энтузиасты, потому что при таком энергопотреблении (чип может потреблять в пике 340 Вт энергии — больше, чем многие современные видеокарты) играть или работать на таком процессоре будет достаточно проблематично из-за необходимости как-то это тепло рассеивать. Теперь осталось узнать цены.