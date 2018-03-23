Intel Core i9-8950HK, i7-8850H, i7-8750H результаты в Cinebench

Очень много информации о процессорах Hexacore, которые в ближайшее время будут доступны для ноутбуков. Наиболее заметным из них будет Core i9 8950K.Core i9 8950K был замечен уже давно в ORB Futuremark, разница на этот раз заключается в том, что он замечен в Geekbench 4.1.3 и показатели с Cinebench 15, и это означает, что некоторые данные могут быть рассекречены. Core i9 8950K (опять же разблокированный процессор для ноутбуков) в многоядерном режиме он набрал 20007 балла, а в одноядерном 5607 баллов.