Intel «Meteor Lake» и «Arrow Lake» используют чипсеты GPU

Графический чип и чип центрального процессора построены на трех разных узлах процесса изготовления кремния в зависимости от степени потребности в более новом узле процесса. Используемые узлы: Intel 4, Intel 20A и внешний узел TSMC N3. Судя по всему, чип ЦП имеет гибридную архитектуру ядра ЦП, состоящую из P-ядер «Redwood Cove» и кластеров E-ядра «Crestmont».
Графический чип включает в себя iGPU на основе графической архитектуры Xe LP, но использует расширенный узел для значительного увеличения количества исполнительных блоков (EU) до 352 и возможно, увеличения тактовой частоты графики. Чип SoC и ввода-вывода включает в себя процессор безопасности платформы, интегрированный северный мост, контроллеры памяти, корневой комплекс PCI-Express и различные устройства ввода-вывода платформы.