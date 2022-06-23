Intel Raptor Lake перешагнет за отметку в 6 ГГц

Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения могут похвастаться невероятными тактовыми частотами и, возможно, станут первыми процессорами x86, преодолевшими барьер в 6 ГГц. Подтверждено, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК имеют новые и улучшенные функции разгона, но «синяя команда» не объяснила, каких улучшений мы можем ожидать. Тем не менее, похоже, что подробности о некоторых из этих будущих функций были раскрыты в Extreme Tuning Utility. Итак, мы знаем, что у Intel есть материнские платы серии 700, готовые для процессоров Raptor Lake 13-го поколения, предлагающие повышенную подачу энергии среди списка различных функций.

Ожидается, что Intel будет использовать DLVR (цифровые линейные регуляторы напряжения) в новых процессорах для повышения общей энергоэффективности, однако недавно мы узнали, что чипы Raptor Lake могут отказаться от DLVR в пользу FVIR, поскольку новая технология лучше подходит для мобильных платформ. Что касается функций разгона, Intel XTU (Extreme Tuning Utility) v7.8.0, выпущенная несколько дней назад, добавляет несколько интересных функций, предназначенных для поддержки будущих платформ. Это определенно указывает на процессоры Raptor Lake 13-го поколения. Недавно инсайдер OneRaichu, который публиковал слухи о процессорах Intel, указал, что процессоры Raptor Lake 13-го поколения могут включать в себя процессор, который может иметь тактовую частоту в турборежиме до 6 ГГц. Это сделает Raptor Lake первым семейством процессоров x86, предлагающим тактовую частоту, которая преодолеет барьер в 6 ГГц.
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