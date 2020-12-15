Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K будет иметь турбобуст до 5,3 ГГц на одно ядро

В сети появились спецификации будущих процессоров Intel Rocket Lake-S. На данный момент в линейку входят четыре процессора i5-11400, i5-11600K, i7-11700K и i9-11900K. 8 ядерный 16 поточный процессор Intel Core i9-11900K будет оснащен функцией разгона TVB (Thermal Velocity Boost), с помощью которого можно достичь разгона до 4,8 ГГц на все ядра и до 5,3 ГГц на одно ядро.

Сравнивая процессор Rocket Lake Core i9 с текущим Comet Lake-S Core i9, оба процессора имеют одинаковые значения PL1 / PL2, а повышенная частота для всех ядер у чипа Rocket Lake-S оказалась на 100 МГц ниже, чем у процессора 10-го поколения. Можно заметить, что в серии теперь нет 10 ядерного процессора. Ожидается, что Intel Rocket Lake-S появятся в первом квартале 2021 года.