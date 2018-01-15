Intel Said будет работать над Arctic Sound и Jupiter Sound Graphics Processors

Прошло всего несколько недель с тех пор, как технический директор AMD Raja Kodury ушел в Intel, и теперь появились первые слухи о том, что Intel будет работать над Arctic Sound и Jupiter Sound GPU, дискретных графических процессорах. Новые графические процессоры увидят свет в качестве двенадцатого и тринадцатого поколений графических чипов.Похоже, что Intel хотела бы подключить GPUS через emib (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) к процессору, как и к недавним процессорам с Vega-GPU. Эти названия проектов: « Arctic Sound », и « Jupiter Sound », хорошо, что они были сообщены Ашрафом Еассой из The Motley Fool.

Пройдут годы, прежде чем эти графические процессоры увидят свет дня, а также двенадцатое и тринадцатое поколение графических процессоров, которые находятся за несколько лет. 1 + 1 = 2 ergo предполагается, что это Raja Koduri, вероятно, работает на этих графических процессорах.