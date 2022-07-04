Intel Z790 уже готовится к релизу

Материнские платы Intel Z790 будут выпущены как флагманская платформа серии 700, предназначенная для процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Ожидается, что эти материнские платы будут нести некоторые новые функции ввода-вывода. Линейка процессоров Intel 13-го поколения Raptor Lake появится позже этой осенью, и синяя команда будет готова поддерживать ее не только на существующих материнских платах серии 600, но и на платах серии 700 следующего поколения. Теперь эти платы уже представлены и будут реализованы в трех вариантах: Z790, H770 и B760. Материнские платы H710, по-видимому, отменены, поскольку их место займут платы H610, которые по-прежнему будут предлагаться в сегменте начального уровня. Если верить информации инсайдеров, материнские платы Intel Z790 добавят поддержку твердотельных накопителей PCIe Gen 5 M.2, но, как и платформа AMD AM5, не все материнские платы будут иметь ее.

Похоже, что только материнские платы высшего уровня (предложения премиум-класса) будут поддерживать Gen 5 M.2, тогда как основная линейка не будет использовать PCIe Gen 5.0 из-за более высоких затрат, связанных с добавлением большего количества слоев печатных плат и передрайверов для оборудования Gen 5. Все платы AMD класса X670E будут поддерживать PCIe Gen 5 M.2, но, как мы видели, только топовый спектр использует дизайн X670E, тогда как остальная часть линейки (X670/B650) представляет собой смесь Gen 5 и решения Gen 4 PCIe/SSD. Утверждается, что Intel планирует продемонстрировать свои первые продукты Z790 к концу июля или концу августа, что означает презентацию в третьем квартале 2022 года.
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